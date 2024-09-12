Спортивное сообщество Украины понесло очередную тяжелую потерю. О гибели 21-летнего черкасчанина сообщил его тренер Александр Назаренко.

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Парень с большим сердцем

Он написал трогательные слова о своем воспитаннике.

Горькая правда. Насколько горькая, что слезы текут просто, просто льются и даже когда рядом люди. Уже ведь тебе навечно 21. Чемпион. Малый с большим сердцем. Не верю,

– написал Назаренко.

Спортивный комитет Украины сообщил, что Ярослав пошел защищать Родину еще совсем юным – в 19 лет. Он ответственно относился к своему делу – что на тренировках и соревнованиях, что на фронте. Ярослав всюду ставил самую высокую планку.

Панкратион – это древнегреческое боевое искусство и вид спорта. Впервые включен в программу олимпийских игр Древней Греции в 648 году до н. э. Сочетает в себе элементы борьбы и кулачного боя.

В 2021 году боец стал чемпионом мира по панкратиону, получив две золотые награды. Также он неоднократно становился чемпионом Украины по этому виду спорта.

Во время одного из интервью Ярослав сказал: "Все мои бои были тяжелыми, а самый тяжелый бой еще впереди". К сожалению, этот бой с коварным врагом стал последним для защитника Украины.

Редакция 24 Канала соболезнует семье и близким погибшего защитника Украины. Вечная память...