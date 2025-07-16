К войску он присоединился в сентябре 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Букачевскую общину.

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Что известно о павшем защитнике?

Михаил родился 30 мая 1986 года. После школы работал в Ивано-Франковске. В армию мобилизовался 17 сентября 2024 года.

Служил сапером в 1-м инженерно-саперном отделении 1-го горно-штурмового батальона 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Прошел подготовку на Ровенском полигоне, перенес две операции и реабилитацию, после чего вернулся в строй. В последнее время выполнял задачи на Запорожском направлении.

"В воскресенье, 13 июля, Михаил Пинило позвонил домой. Голос был ласковый, немного уставший. Тот самый... папин, в котором – спокойствие: "Не волнуйтесь. Все хорошо. Хорошо выступите на презентации округа", – говорил родным. Обещал дочери Дианке купить желанный телефон. Зарплата должна была быть совсем скоро... Но, к сожалению, их разговор был последним", – говорится в сообщении.

Михаил Пинило погиб 14 июля 2025 года вблизи Камышевахи на Запорожском направлении. Сиротами остались двое детей – дочь Диана и сын Роман.