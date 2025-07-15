Чин похорон состоялся в понедельник, 14 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно о погибшем?

Младший лейтенант полиции Александр Товарницкий начал свою службу в 2019 году, заняв должность полицейского сектора реагирования патрульной полиции Чертковского районного управления. В июне 2024 года он добровольно вступил в новосозданный стрелковый батальон полиции, чтобы защищать государство от оккупантов.

Знакомые вспоминают мужчину как настоящего патриота, верного друга и надежного собрата. У погибшего остались маленькая дочь, жена и родители.

Прощание с Александром Товарницким: смотрите видео

Церемония прощания с защитником состоялась в Тернополе на Майдане Свободы возле Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы.

Провести в последний путь Александра собрались родные, друзья, коллеги, боевые побратимы и неравнодушные горожане. Личный состав тернопольской полиции выстроился в колонну и с должными почестями отдал последний долг погибшему.

Проклятая и жестокая война забирает лучших. Наш долг – всегда помнить и никогда не забывать. Вечная память Герою. Слава Украине!,

– сказал временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Тернопольской области Андрей Ткачик.

Чин похорон состоялся на кладбище в родном селе Слободка-Мушкатовская Борщевской городской громады.

Тернопольщина провела в последний путь защитника: смотрите фото

Напомним, 30 июня в Донецкой области погиб 32-летний спецназовец стрелкового батальона полиции капитан Виталий Боряченко. У покойного остались родители, жена и 5-летняя дочь.