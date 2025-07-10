Девушка работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в Киеве, куда присоединилась 2023 году. О гибели полицейской сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Гибель во время российского обстрела

Мария Дзюмага погибла 10 июля во время очередного ракетного удара российских войск по столице. Враг целился по гражданским объектам.

Трагедия унесла жизнь молодой правоохранительницы, которая только начинала свой путь в полиции. Мария присоединилась в ряды полиции в 2023 году. Она служила в управлении полиции в метрополитене и ответственно выполняла свои обязанности.

Коллеги вспоминают ее как жизнерадостную, искреннюю, добрую и преданную своей профессии девушку, которая всегда помогала другим.

Национальная полиция Киева выразила соболезнования родным, друзьям и близким погибшей. В полиции отметили, что Мария навсегда останется в сердцах тех, кто имел честь с ней работать.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным, близким. Светлая ей память!

Напоминаем, ночью 10 июля Киеве погибли 68-летняя женщина и 22-летняя сотрудница полиции метрополитена из-за российской атаки в ночь на 10 июля. Обстрел повредил инфраструктуру в 8 районах, ранения получили более десятка людей, а на местах развернули оперативные штабы для ликвидации последствий.