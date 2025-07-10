Прощание с Героем состоялось 9 июля в Дрогобыче. Защитник был награжден знаком отличия "Золотой Крест" за мужество на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дрогобыч Инфо".

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Герой умер во время лечения

Военный получил тяжелое ранение и семь контузий. Но несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он продолжал защищать родную землю и поддерживать собратьев.

Известно, что Николай был сиротой, однако самостоятельно строил свою жизнь. У него остались только двоюродная сестра и несколько дальних родственников. Близкие отмечают, что Николай никогда не терял веры в победу и искренне любил свою страну.

Проститься с Николаем Думиным пришли родные, друзья и земляки. Героя похоронили в селе Солонское рядом с могилой его матери.

Доброволец с первых дней войны

Николай Думин родился 24 февраля 1989 года в селе Дорогив на Львовщине. Впоследствии переехал в Дрогобыч, работал в строительной сфере и на заводе "Леони". После полномасштабного вторжения мужчина не остался в стороне и уже на третий день добровольно вступил в ряды ВСУ.

Служил в воинской части А0414, имел звание младшего сержанта. Николай прошел самые горячие точки фронта, пережил семь контузий и получил тяжелое ранение.

За проявленное мужество и героизм Николая Думина наградили знаком отличия "Золотой Крест". Соответствующий приказ подписал Главнокомандующий ВСУ 12 июля 2023 года. Боевые товарищи и близкие вспоминают его как человека с большим сердцем, преданного Украине.

Напомним, 15 июня на фронте погиб 20-летний Богдан Неведомский из Львова. Он служил в 120 отдельном разведывательном полку ВСУ и был награжден "Золотым крестом".