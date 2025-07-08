Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как состоялось прощание с Тамарой Пивовар

В Свято-Успенском соборе ПЦУ попрощались с 64-летней Тамарой Пивовар, которая получила тяжелые ранения из-за удара по ТЦК в Полтаве. Врачи в течение нескольких дней боролись за ее жизнь. Уже 6 июля женщина, к сожалению, погибла.

Известно, что Тамара Пивовар более 20 лет работала в воинских частях и учреждениях ВСУ. Работая в Полтавском областном ТЦК и СП, она помогала военным ветеранам оформлять пенсионные выплаты.

Кто не обращался, она всегда протягивала руку помощи. К ней всегда обращалось много военных, пенсионеров. Она никогда на обеденный перерыв не уходила, она всегда выходила, все делала,

– рассказала бывшая коллега погибшей Лариса.

Родные и близкие рассказывают о женщине как о хорошем и светлом человеке. Муж погибшей Александр говорит, что "таких нет и не будет никогда". По его словам, еще в молодые годы она была отзывчивая, ответственная, дисциплинированная.

"Большое ей спасибо, что она мне подарила сына – моего мужа. Мы будем видеть всегда ее глаза в наших детях, ее внуках, которые постоянно будут напоминать о нашей счастливой семье, традиции наши, – говорит невестка погибшей Татьяна Пивовар.

Прощание с Тамарой Пивовар в Полтаве / Суспільне

Напомним, накануне в Новых Санжарах провели в последний путь Станислава Поповича. Демобилизованный военнослужащий также погиб 3 июля в Полтаве в результате попадания вражеского беспилотника в здание ТЦК.