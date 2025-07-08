Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як відбулося прощання з Тамарою Пивовар

У Свято-Успенському соборі ПЦУ попрощалися з 64-річною Тамарою Пивовар, яка отримала важкі поранення через удар по ТЦК у Полтаві. Лікарі протягом кількох днів боролися за її життя. Вже 6 липня жінка, на жаль, загинула.

Відомо, що Тамара Пивовар понад 20 років працювала у військових частинах та установах ЗСУ. Працюючи у Полтавському обласному ТЦК та СП, вона допомагала військовим ветеранам оформлювати пенсійні виплати.

Хто не звертався, вона завжди протягувала руку допомоги. До неї завжди зверталось багато військових, пенсіонерів. Вона ніколи на обідню перерву не йшла, вона завжди виходила, все робила,

– розповіла колишня колега загиблої Лариса.

Рідні та близькі розповідають про жінку як про хорошу та світлу людину. Чоловік загиблої Олександр каже, що "таких немає і не буде ніколи". За його словами, ще в молоді роки вона була чуйна, відповідальна, дисциплінована.

"Велике їй дякую, що вона мені подарувала сина – мого чоловіка. Ми будемо бачити завжди її очі в наших дітях, її онуках, які постійно будуть нагадувати про нашу щасливу сім'ю, традиції наші, – каже невістка загиблої Тетяна Пивовар.

Прощання з Тамарою Пивовар у Полтаві / Суспільне

Нагадаємо, напередодні у Нових Санжарах провели в останню путь Станіслава Поповича. Демобілізований військовослужбовець також загинув 3 липня у Полтаві внаслідок влучання ворожого безпілотника у будівлю ТЦК.