Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Ворог вдарив по Полтаві

Російські окупаційні війська в четвер, 3 липня, вдарили по Полтавській громаді. Внаслідок дій ворожих сил виникла пожежа на місці події.

Володимир Когут повідомив, що пошкоджена цивільна інфраструктура.

Станом на 10:37 відповідно до попередньої інформації, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено.

Вказується, що на місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Володимир Когут повідомив, що працюють всі необхідні служби.

