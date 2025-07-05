Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як відбувалося прощання зі Станіславом Поповичем

Чин відспівування за загиблим ветераном російсько-української війни влаштували біля будинку у Нових Санжарах, де військовий жив разом із родиною.

На прощання із військовослужбовцем прийшов його побратим Сергій Мосинець. Він пригадує Станіслава Поповича добру та відповідальну людину.

Нормальний був, добряк. Завжди міг виручити. В бою можна покластися, людина відповідальна, як побратим він відповідальний,

– сказав Мосинець.

У Центрі селища поблизу Алеї Героїв траурний кортеж зустрічали із квітами, прапорами та на колінах. Провести в останню путь захисника прийшли його побратими, друзі та просто небайдужі громадяни.

Ще один побратим Поповича Вадим Коваленко розповів, що загиблий захисник перебував у війську понад рік. Станіслав служив у Сумській та Донецькій областях, а менш як тиждень тому звільнився із лав ЗСУ, у зв'язку з сімейними обставинами.

"Ставав на облік в ТЦК і сталась така страшна подія, що попав під обстріл. Був розумний, міцний, розумово підкований, мужній, тобто таких небагато. У цей час, коли ми бачимо цю мобілізацію, знайти спеціаліста і просто людину з великої букви дуже важко. Стас був саме таким військовослужбовцем, дуже їм пишався. Навіть, якось було шкода відпускати його додому, у цивільне життя, але розумів, що сім'я, родина", – пригадує Коваленко.

У Нових Санжарах провели в останню путь Станіслава Поповича / Фото Суспільного

У мирному житті чоловік мав власну справу, також працював водієм.

Подруга родини Ольга Сіврюк наголосила, що Станіслав був людиною з великим серцем та дуже щирим.

Складно казати був. Він був дуже дружній, розумний, він ніколи не залишить в біді, ніколи не відмовить, за будь-яких обставин. Він був дуже відданим, жертовним чоловіком і батьком,

– зазначила жінка.

Поховали загиблого військового у Нових Санжарах на місцевому кладовищі. У Станіслава Поповича залишились батьки, дружина, троє дітей, брати та сестра.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині Станіслава Поповича, у зв'язку з трагічною загибеллю військового під час атаки по Полтаві 3 липня.