Дівчина працювала в управлінні поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції у Києві, куди приєдналася 2023 році. Про загибель поліцейської повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.

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Загибель під час російського обстрілу

Марія Дзюмага загинула 10 липня під час чергового ракетного удару російських військ по столиці. Ворог цілився по цивільних об'єктах.

Трагедія забрала життя молодої правоохоронниці, яка лише починала свій шлях у поліції. Марія приєдналася до лав поліції у 2023 році. Вона служила в управлінні поліції в метрополітені та відповідально виконувала свої обов'язки.

Колеги згадують її як життєрадісну, щиру, добру та віддану своїй професії дівчину, яка завжди допомагала іншим.

Національна поліція Києва висловила співчуття рідним, друзям та близьким загиблої. У поліції зазначили, що Марія назавжди залишиться у серцях тих, хто мав честь з нею працювати.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним, близьким. Світла їй пам'ять!

Нагадуємо, вночі 10 липня Києві загинули 68-річна жінка та 22-річна співробітниця поліції метрополітену через російську атаку в ніч на 10 липня. Обстріл пошкодив інфраструктуру в 8 районах, поранення отримали більше десятка людей, а на місцях розгорнули оперативні штаби для ліквідації наслідків.