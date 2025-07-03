Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. У покойного остались родители, жена и 5-летняя дочь.

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Что известно о погибшем

Виталий Боряченко родился в Лугинах на Житомирской области. В 2014 году он окончил Львовский государственный университет внутренних дел – с тех пор стоял на охране правопорядка в родном поселке и Коростенском районе.

В июне 2024 года мужчина ушел добровольцем в батальон полиции особого назначения. В феврале 2025 года стал старшим инспектором отделения БпЛА.

Виталий погиб, как Герой, до последнего вздоха был верен Присяге. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего коллеги и склоняем головы в скорби,

– говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб старший сержант и боец стрелкового батальона полиции Юрий Кривошапка. Мужчине было 38, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.