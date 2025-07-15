Чин похорону відбувся в понеділок, 14 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про загиблого?

Молодший лейтенант поліції Олександр Товарніцький розпочав свою службу у 2019 році, обійнявши посаду поліцейського сектору реагування патрульної поліції Чортківського районного управління. У червні 2024 року він добровільно вступив до новоствореного стрілецького батальйону поліції, аби боронити державу від окупантів.

Знайомі згадують чоловіка як справжнього патріота, вірного друга та надійного побратима. У загиблого залишилися маленька донька, дружина та батьки.

Прощання з Олександром Товарніцьким: дивіться відео

Церемонія прощання із захисником відбулася в Тернополі на Майдані Волі біля Катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Провести в останню путь Олександра зібралися рідні, друзі, колеги, бойові побратими та небайдужі містяни. Особовий склад тернопільської поліції вишикувався у колону та з належними почестями віддав останню шану загиблому.

Клята і жорстока війна забирає найкращих. Наш обов'язок – завжди пам'ятати й ніколи не забувати. Вічна пам'ять Герою. Слава Україні!,

– сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик.

Чин похорону відбувся на кладовищі в рідному селі Слобідка-Мушкатівська Борщівської міської громади.

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Нагадаємо, 30 червня в Донецькій області загинув 32-річний спецпризначенець стрілецького батальйону поліції капітан Віталій Боряченко. У покійного залишилися батьки, дружина та 5-річна донечка.