Побратимам удалось получить информацию о том, что Николай погиб во время выполнения боевого задания 2 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

Смотрите также Мечтал, но не успел создать семью: за Украину погиб 30-летний герой Александр Мосийчук

Что известно о гибели Николая

Николай Костырко родился 25 мая 1975 года в селе Майничи Самборского района Львовской области. Он окончил Дрогобычскую общеобразовательную школу №2, работал электромонтером на заводе "Схема" в Дрогобыче.

Со 2 января 2002 года Николай начал работать в "Львовоблэнерго".

1 декабря 2023 года он стал на защиту Украины, пройдя подготовку в Василькове Киевской области. В составе 95-й бригады выполнял боевые задачи на передовой.

3 февраля Николая объявили пропавшим без вести. Впоследствии выяснилось, что 2 февраля он погиб, выполняя боевую задачу. Лишь недавно удалось вернуть тело воина, после чего состоялась процедура идентификации.

31 декабря тело воина доставят в его родной город Дрогобыч. В 11:30 защитника встретят на перекрестке Героев, после чего отвезут в церковь Успения пресвятой Богородицы, где состоятся парастас и чин похорон. Похоронят героя на кладбище по ул. Пилипа Орлика.

Николай оставил после себя жену Наталью и двух сыновей – Виталия и Сергея.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным, собратьям и коллегам Николая Костырко. Вечная слава павшим защитникам Украины!