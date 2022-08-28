Олег работал в Отделе цифровой трансформации и инновационного развития НАПК. Он строил новейшие ІТ-системы для предотвращения коррупции в Украине.

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Уже был на фронте раньше

У бойца был предыдущий военный опыт. В 2015 году Олег пошел защищать Украину в рядах знаменитой 93-й бригады "Холодный Яр".

Поэтому 24 февраля, после полномасштабного вторжения россии, он сразу присоединился к своим собратьям-холоднояровцам. Погибший был командиром взвода на опасных участках фронта.

Защищал Протасов Яр

Финогенов вел активную общественную жизнь. Он был среди защитников старого Киева, в частности, Протасового Яра.

В соцсетях вспоминают Олега как светлого и хорошего парня. Отмечают, что война забирает лучших.

В НАПК добавили, что команда ведомства будет поддерживать семью Олега и продолжать делать все от себя возможное, чтобы оставаться надежным тылом для армии.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл количество защитников, которые потеряла Украина во время полномасштабной войны с россией. Погибли почти 9 тысяч наших героев.

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