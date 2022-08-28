Олег працював у Відділі цифрової трансформації та інноваційного розвитку НАЗК. Він будував новітні ІТ-системи для запобігання корупції в Україні.
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Вже був на фронті раніше
Боєць мав попередній військовий досвід. У 2015 році Олег пішов захищати Україну у лавах славетної 93-ої бригади "Холодний Яр".
Тому 24 лютого, після повномасштабного вторгнення росії, він одразу приєднався до своїх побратимів-холодноярівців. Загиблий був командиром взводу на небезпечних ділянках фронту.
Захищав Протасів Яр
Фіногенов вів активне громадське життя. Він був серед захисників старого Києва, зокрема Протасового Яру.
У соцмережах згадують Олега як світлого та доброго хлопця. Наголошують, що війна забирає найкращих.
У НАЗК додали що команда відомства буде підтримувати сім‘ю Олега і продовжувати робити все від себе можливе, аби залишатися надійним тилом для армії.
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