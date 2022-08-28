Олег працював у Відділі цифрової трансформації та інноваційного розвитку НАЗК. Він будував новітні ІТ-системи для запобігання корупції в Україні.

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Вже був на фронті раніше

Боєць мав попередній військовий досвід. У 2015 році Олег пішов захищати Україну у лавах славетної 93-ої бригади "Холодний Яр".

Тому 24 лютого, після повномасштабного вторгнення росії, він одразу приєднався до своїх побратимів-холодноярівців. Загиблий був командиром взводу на небезпечних ділянках фронту.

Захищав Протасів Яр

Фіногенов вів активне громадське життя. Він був серед захисників старого Києва, зокрема Протасового Яру.

У соцмережах згадують Олега як світлого та доброго хлопця. Наголошують, що війна забирає найкращих.

У НАЗК додали що команда відомства буде підтримувати сім‘ю Олега і продовжувати робити все від себе можливе, аби залишатися надійним тилом для армії.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив кількість захисників, які втратила Україна під час повномасштабної війни з росією. Загинуло майже 9 тисяч наших героїв.

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