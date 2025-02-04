У погибшего остались маленькая дочь и беременная жена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский горсовет.

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Что известно о погибшем Олеге Хомицком

Олег Хомицкий был воспитанником куреня №1 имени Короля Даниила, к которому присоединился 1 августа 2002 года. В последний путь его проведут во Львове 4 февраля.

Олег учился во львовском лицее №66, а высшее образование получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "туризм".

В 2014 году вместе с женой переехал в Одессу, где продолжил работать в туристической сфере. Был ярым болельщиком "Карпат", входил в фанатскую группировку Pride. Любил бег, плавание, водные сплавы, регулярно участвовал в марафонах и полумарафонах.

С началом полномасштабного вторжения России добровольно стал на защиту Украины. Сражался в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, воевал на Донецком направлении. За свою службу был отмечен наградами от главнокомандующего ВСУ и министра обороны.

"Присягу Олег "Ураган" принял, когда я уже поехал в Киев. До столицы доходила его слава как футбольного фаната и активного пластуна. В последние годы жил в Одессе. Служил в десантно-штурмовых войсках. Женат, воспитывал дочь, жена ждет сына", – написал о погибшем воине народный депутат Ярослав Юрчишин.

Футбольный клуб "Карпаты", за которым активно наблюдал Олег, также выразил соболезнования родным и близким воина.

1 февраля стало известно о смерти на российско-украинской войне фаната львовских "Карпат" Олега Хомицкого по прозвищу "Ураган". Олег представлял фанатскую группировку Pride. Футбольный клуб "Карпаты" выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная слава и память Олегу Хомицкому,

– говорится в сообщении.

Напомним, во время выполнения боевого задания 3 февраля погиб летчик-истребитель капитан Иван Болотов с позывным "Айтишник". За значительный личный вклад в выполнение военных задач получил ряд наград, среди которых медаль "Крест почета". Побратимы вспоминают, что "Айтишник" учил их не бояться и не отчаиваться, какие бы мрак или неизвестность не стояли впереди.