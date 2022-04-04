Соответствующую информацию поведал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Чиновник рассказал о страшных последствиях атаки врага 4 апреля в детскую больницу и остановку.
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Сегодня (говорится о 4 апреля – 24 канал) у нас из-за обстрела уродов по мирному городу в середине дня по детской больнице погиб один ребенок, один мужчина,
– рассказал Виталий Ким.
Глава области также добавил, что в месте, где прилетело в остановку, в торговые ряды 9 человек погибли, суммарно – 61 ранен.
"Никакой логики в обстрелах нет. Редкие ублюдки. После Бучи хочется просто их порвать", – заявил глава Николаевской ОВА.
Политик отметил, что, несмотря на эмоции, нужно хранить холодную голову, ведь месть – это "блюдо, которое нужно подавать холодным".
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