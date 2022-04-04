Відповідну інформацію розповів глава Миколаївської ОВА. Посадовець пояснив, що такі наслідки атаки ворога 4 квітня у дитячу лікарню та зупинку.

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Вороги ракетами вбили 9 дорослих та дитину

Сьогодні (мовиться про 4 квітня – 24 канал) у нас через обстріл виродків по мирному місту всередині дня по дитячій лікарні загинула одна дитина,

– розповів Віталій Кім.

Очільник області також додав, що в місці, де прилетіло в зупинку, в торгові ряди 9 людей загинуло, сумарно – 61 поранений.

"Жодної логіки в обстрілах немає. Рідкісні виродки. Після Бучі хочеться просто їх порвати", – заявив глава Миколаївської ОВА.

Проте зауважив, що, попри емоції, треба зберігати холодну голову, адже помста – це "страва, яка подається холодною".

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