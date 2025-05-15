В Рожищенской общине, где жил защитник, 14 мая объявили трехдневный траур. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рожищенский городской совет.

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На войне погиб волынянин Сергей Богуцкий

Во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб Сергей Богуцкий, родом из Волынской области.

Защитнику было 58 лет. Он погиб в бою с оккупантами 10 мая 2025 года в районе населенного пункта Благодатовка Купянского района Харьковской области.

В его родной Рожищенской громаде объявили трехдневный траур с 14 мая. Государственные Флаги приспустят на административных зданиях местных органов власти и самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

О дате захоронения Сергея Богуцкого сообщат позже.

Напомним, Александр Кладиенко, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, погиб на Восточном фронте 14 апреля 2025 года.