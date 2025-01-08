Сергей родом из села Хотешев на Волыни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Камень-Каширскую территориальную общину в Facebook.

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Что известно о гибели Сергея Кошиля

В боях за Украину в Донецкой области погиб молодой воин Сергей Кошиль. Он родом из села Хотешев, что на Волыни. О горькой утрате сообщила Камень-Каширская территориальная община.

Проклятая война несправедливо забирает от нас лучших людей. Боль потерь не утихает в нашей громаде. С глубоким сожалением и грустью снова информируем о черную весть с передовой. Погиб молодой, отважный Герой, житель села Хотешев Кошиль Сергей Николаевич 2000 года рождения,

– сообщили в общине.

Камень-Каширский городской совет выразил искренние соболезнования родным и близким воина: "Пусть Господь будет рядом с вами во время непоправимого горя, сил вам, выдержки. Потеря, которую трудно принять, а смириться с ней – невозможно".

Детали о прибытии кортежа с телом защитника и проведения прощальной церемонии обещают сообщить позже.

Обратите внимание! 24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Кошиля. Светлая память воину, который отдал свою жизнь за независимость Украины.

Напомним, на фронте погиб музыкальный редактор проекта "МастерШеф" Антон Вовк. Он погиб 28 декабря 2024 года во время ведения боевых действий и выполнения боевого задания. Антон Вовк работал в Starlight Media с 2011 года.