Сергій родом із села Хотешів на Волині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Камінь-Каширську територіальну громаду у Facebook.

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Що відомо про загибель Сергія Кошіля

У боях за Україну на Донеччині загинув молодий воїн Сергій Кошіль. Він родом із села Хотешів, що на Волині. Про гірку втрату повідомила Камінь-Каширська територіальна громада.

Клята війна несправедливо забирає від нас найкращих людей. Біль втрат не стихає в нашій громаді. З глибоким жалем і смутком знову інформуємо про чорну звістку з передової. Загинув молодий, відважний Герой, житель села Хотешів Кошіль Сергій Миколайович 2000 року народження,

– повідомили у громаді.

Камінь-Каширська міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна: "Хай Господь буде поруч з вами в час непоправного горя, сил вам, витримки. Втрата, яку важко прийняти, а змиритися з нею – неможливо".

Деталі щодо прибуття кортежу з тілом захисника та проведення прощальної церемонії обіцяють повідомити згодом.

Зверніть увагу! 24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Кошіля. Світла пам’ять воїну, який віддав своє життя за незалежність України.

Нагадаємо, на фронті загинув музичний редактор проєкту "МастерШеф" Антон Вовк. Він загинув 28 грудня 2024 року під час ведення бойових дій та виконання бойового завдання. Антон Вовк працював у Starlight Media з 2011 року.