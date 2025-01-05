Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку СТБ. У команді розповіли, що Антон загинув 28 грудня 2024 року під час ведення бойових дій та виконання бойового завдання.

Дивіться також На війні загинув багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк

Антон Вовк працював у Starlight Media з 2011 року. Спершу – на телеканалі СТБ, з 2020 року – старшим музичним редактором Starlight Production. 10 років чоловік був у команді кулінарного шоу "МастерШеф". Також працював і в інших проєктах: "Мій секрет", "Звана вечеря", "Україна має талант", "Пекельні борошна".

Талановитий та професійний, позитивний та завжди готовий прийти на допомогу,

– йдеться у дописі СТБ.

Важливо! Колеги Антона Вовка відкрили збір на допомогу його сім'ї.

Музичний редактор проєкту "МастерШеф" долучився до війська під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проходив службу в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

У лавах Сил оборони Антон здобув звання молодшого сержанта та отримав понад десять нагород та відзнак, в тому числі "Золотий хрест" за проявлену мужність і успішне виконання бойових завдань,

– повідомили у команді СТБ.

У коментарях під дописом люди висловлюють співчуття родині героя.