Парень был трезв

ДТП произошло около 02: 20 на дороге между селами Кутянка и Андрушевка. О трагедии полицейским рассказали медики.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, мотоциклист на повороте не справился с управлением. Он съехал в кювет и столкнулся с деревом.

От полученных травм юноша погиб в день своего 18-летия,

– рассказали в полиции.

На момент ДТП парень был трезв, но не надел шлем, который был пристегнут к мотоциклу.



Мотоциклист погиб в ДТП в свой день рождения

В результате ДТП с мотоциклистом пострадал мальчик

В этот день на Тернопольщине произошло еще одно ДТП с участием мотоциклиста. В Теребовлянском районе водитель мопеда не успел затормозить и задел багажником 7-летнего мальчика. Он вместе с братом играл с мячом на улице, а в какой-то момент вышел на проезжую часть дороги.

Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации. В то же время у водителя отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Оба ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Идет следствие.