В сообщении говорится, что пилот погиб в Новоград-Волынском районе на территории Довбысской общины. Погибший военный проживал в городе Коростене, ему было 54 года.

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С грустью сообщаем о гибели пилота Вооруженных Сил Украины по фамилии Миляев, 1968 года рождения жителя города Коростень. Это произошло сегодня, 02 марта 2022 года, на землях Довбысской территориальной общины, на территории Каменобридского лесничества,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя!

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