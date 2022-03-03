У повідомленні йдеться, що пілот загинув в Новоград-Волинському районі на території Довбиської громади. Загиблий військовий проживав у місті Коростені, йому було 54 роки.

Увага Співробітниця СММ ОБСЄ в Україні загинула під час обстрілу Харкова

Із сумом повідомляємо про загибель пілота Збройних Сил України на прізвище Міляєв, 1968 року народження жителя міста Коростень. Це сталося сьогодні, 02 березня 2022 року, на землях Довбиської територіальної громади, на території Кам'янобрідського лісництва,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя!

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