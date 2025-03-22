Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Владимир-Волынской общины Игоря Паленку.

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Роман Гус на щите

Украинский защитник Роман Гус был старшим солдатом. Воин 1995 года рождения погиб в Донецкой области 19 октября 2024 года.

Председатель общины констатировал, 5 долгих месяцев неизвестности стали настоящим испытанием для его семьи. ДНК-экспертиза подтвердила гибель защитника.

Дорога домой была долгой. Утром 20 марта экипаж миссии "На щите" привез защитника в родной Владимир. В последний путь Героя провели 21 марта.

Через долгих 5 месяцев Роман нашел свой вечный покой дома, в родном городе, который так и не суждено ему увидеть снова. Вместо праздновать его 30-летие в эту субботу, скорбящие родители, почерневшая от горя жена, маленький цветочек-дочь придут на его могилу...

– с грустью написал Владимирский городской совет.

Вместе с большой скорбной семьей скорбит вся община. Живым коридором почета, с охапками цветов, под звуки военного оркестра горожане провели Героя в храм Веры, Надежды, Любви, где священники отслужили чин похорон.

Прощание с Героем Романом Гусом / Фото из фейсбука городского совета

Украинского защитника похоронили на Аллее Героев Федоровского кладбища.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Гуса. Вечная память и слава Герою!