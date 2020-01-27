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      ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ КОРОНАВИРУС В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ

      Погиб Коби Брайант: жизнь легенды в фото

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      В результате катастрофы вертолета погиб Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна / Getty Images

      В сети опубликовали фотографии, каждая из которых описывает один из этапов жизни легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Он погиб в результате авиакатастрофы утром 26 января по местному времени возле Лос-Анджелеса.

      Карьеру Коби Брайанта в фото опубликовал ресурс NBC News.

      Советуем ознакомиться! Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

      1996 год – Коби отмечался яркими данками еще во время обучения в высшей школе Лоуэр Мэрион, где он проходил практику. Его звали в баскетбольную команду этого заведения, но он решил отдать предпочтение профессиональному баскетболу.

      "Я решил пропустить колледж и сразу показать свои таланты в НБА", – говорил в свое время Брайант.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Талант Коби Брайанта заприметили еще в его подростковом возрасте

      Коби Брайанту – 17 лет. Тогда его уже подписала команда "Лос-Анджлес Лейкерс". Хотя сначала его задрафтовали представители "Шарлотт Хорнетс". В конце концов они Брайанта обменяли на ветерана центрового Владе Диваца.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби Брайант шутит с журналистами во время представления в "Лос-Анджелес Лейкерс"

      1997 год – Коби Брайант делает бросок из-под корзины в игре против "Юта Джаз" в Инглвуде, Калифорния. Это вторая половина матча в рамках плей офф.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Одна из первых игр Коби в НБА

      2000 год – первое из пяти последующих чемпионств для Коби в НБА. Решающая шестая игра в рамках финальной серии проходила в "Стейплс-центре" в Лос-Анджелесе. В ней команда Брайанта победила со счетом 116:111. Всего в серии "Лейкерс" одержали победу со счетом 4:2.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Празднуют чемпионство две легенды мирового баскетбола и партнеры по команде Шакил О'Нил и Коби Брайант

      Ноябрь 2000 года – Коби Брайант позирует вместе со своим отцом Джо. Последний был в прошлом игроком НБА.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби и Джо Брайанты

      Ноябрь 2002 года – после четвертой игры в рамках финальной серии НБА против "Нью-Джерси Нетс".

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби Брайант, Линдси Хантер и Шакил О'Нил

      Июнь 2003 года – "Лейкерс" получают очередное чемпионство в НБА. Команда Брайанта одержала убедительную победу над "Нью-Джерси Нетс" в финальной серии со счетом 4:0.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Шакил О'Нил с премией лучшего игрока матча и Коби Брайант с чемпионским трофеем НБА

      ​Интересно! Рекорды и достижения Коби Брайанта

      Июнь 2000 года – Коби Брайант празднует в раздевалке победу в финальной серии над "Индиана Пэйсерс".

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби Брайант и на то время его девушка и впоследствии жена Ванесса Лейн

      2001 год – невероятный бросок от Коби, а именно пас из-за спины Шакилу О'Нилу. Случилось это во время финала против "Филадельфии Сиксерс". "Лейкерс" ликовали не только в той игре, а в финальной серии в целом. В итоге команда Брайанта получила чемпионство.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Баскетбольная магия от Коби Брайанта

      Июль 2003 года – Коби признается в супружеской измене. В том году 24-летнего спортсмена обвинила в изнасиловании 19-летняя девушка. Сам Брайант утверждал, что он проводил сексуальные встречи с женщиной, которая была руководителем отеля.

      За год все обвинения с баскетболиста сняли. Произошло это после того, как вероятная жертва отказалась давать показания. В общем дело закончилось публичными извинениями, зато вину Брайанта так и не признали.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби Брайант держит за руку жену Ванессу во время пресс-конференции по поводу скандала с изнасилованием

      2003 год – Брайант участвует в Матче всех звезд НБА, который проходит в Атланте. Вместе с ним на площадке – еще одна легенда баскетбола Майкл Джордан.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Легендарность этого фото зашкаливает – Коби Брайант и Майкл Джордан

      Январь 2009 года – Коби в игре против "Кливленд Кавальерс". Противостоит ему на паркете нынешняя звезда НБА Леброн Джеймс.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби Брайант и Леброн Джеймс во время игры в Лос-Анджелесе

      Июнь 2009 года – игра против "Орландо Мэджик" в рамках финальной серии. Коби Брайант делает точный бросок на протяжении последних секунд. В той игре Лос-Анджелес победил со счетом 101:96.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби благодарит своего партнера за результативную передачу после решающего броска

      Июнь 2009 года – Коби Брайант вместе с "Лейкерс" одержал победу над "Орландо Мэджик" со счетом 99:86. Этот матч проходил в рамках финальной серии в Орландо, Флорида.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби Брайант вместе с чемпионским трофеем Лари О'Брайена и титулом Лучшего игрока финала

      ​Обратите внимание! Как чтят память Коби Брайанта в США: эмоциональные видео

      Июнь 2009 года – Коби Брайант во время парада победы. Автобус с баскетболистами проезжает неподалеку "Стейплс-центра" в Лос-Анджелесе.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Очередное чемпионство Коби Брайанта и благодарность фанатам за поддержку

      Июнь 2010 года – Коби Брайант празднует победу в матче против "Бостон Селтикс". Это была седьмая игра финальной серии. Поединок проходил в "Стейплс-Центре" в Лос-Анджелесе. В итоге Брайант получил седьмое и последнее чемпионство.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Последний чемпионский титул Коби Брайанта

      Январь 2011 года – "Лейкерс" проиграли "Сакраменто Кингз" в Лос-Анджелесе.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Слезы Коби Брайанта, которые он от всех прячет

      Февраль 2012 года – защитник Коби Брайант противостоит "Миннесоте Тимбервулвз" и их форварду Майклу Бизли. Легенда "Лейкерс" пытается сделать результативный бросок.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби Брайант всегда был нацелен на корзину

      Май 2012 года – команда Коби Брайанта потерпела поражение от "Оклахомы" со счетом 90:106. Это была пятая игра в рамках полуфиналов Западной конференции. Тогда "громы" одержали победу в серии со счетом 4:1.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби Брайант уходит с площадки после обидного поражения в Оклахоме

      Июль 2012 года – Олимпийские игры в Лондоне и игра между США и Францией.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Тогдашняя первая леди Мишель Обама общается с Коби Брайантом

      Август 2012 года – полуфинальная игра в рамках Олимпиады в Лондоне между США и Австралией. В том матче Коби отличился прекрасным трехочковым.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби отмечает взятие корзины вместе с партнером Кевином Дюрантом

      ​Подробнее о гибели Коби Брайанта

      Апрель 2013 года – Коби Брайант получает досадную травму в игре против "Голден Стэйт Уорриорз". Этот матч проходил в Лос-Анджелесе. В конце концов Коби пропустил много поединков в последних нескольких сезонах из-за этой травмы.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Травма, которая повлияла на дальнейшую карьеру Коби

      Февраль 2016 года – Коби дает пресс-конференцию в Кливленде накануне игры против местных "Кавальерс".

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Уже легенда баскетбола перед одной из своих последних игр

      2016 год – последняя игра Коби в НБА. В том матче "Лейкерс" встречались с "Юта Джаз". Коби набрал 60 очков.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Коби выходит на свою последнюю игру в карьере

      Декабрь 2017 года – Коби Брайант вместе с семьей перед увековечением его номеров в "Стейплс-центре" в Лос-Анджелесе.


      За "Лейкерс" Коби играл под 8-м и 24-м номерами

      Фото: AP, AFP, Getty Images, EPA

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Новости США Потери NBA Погиб Коби Брайант
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