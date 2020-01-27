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      Загинув Кобі Браянт: життя легенди у фото

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      Внаслідок катастрофи вертольота загинув Кобі Браянт і його 13-річна донька Джіанна / Getty Images

      У мережі опублікували світлини, кожна з яких окреслює один із етапів життя легендарного баскетболіста Кобі Браянта. Він загинув внаслідок авіакатастрофи уранці 26 січня за місцевим часом біля Лос-Анджелеса.

      Кар’єру Кобі Браянта у фото опублікував ресурс NBC News.

      Радимо ознайомитися! Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

      1996 рік – Кобі відзначався яскравими данками ще під час навчання у вищій школі Лоуер Меріон, де він проходив практику. Його кликали до баскетбольної команди цього заклади, але він вирішив віддати перевагу професійному баскетболу.

      "Я вирішив пропустити коледж і одразу показати свої таланти в НБА", – говорив свого часу Браянт. 

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Талант Кобі Брянта запримітили ще у його підлітковому віці 

      Кобі Браянту – 17 років. Тоді його вже підписала команда "Лос-Анджлес Лейкерс". Хоча спершу його задрафтували представники "Шарлот Горнетс". Зрештою вони Брянта обміняли на ветерана центрового Владе Діваца.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі Браянт жартує з журналістами під час представлення у "Лос-Андже      лес Лейкерс" 

      1997 рік – Кобі Брайант робить кидок з-під кошика у грі проти "Юта Джаз" у Інглвуді, Каліфорнія. Це друга половина матчу у межах плейоф.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Одна з перших ігор Кобі у НБА 

      2000 рік – перше з п’яти подальших чемпіонств для Кобі у НБА. Вирішальна шоста гра у межах фінальної серії проходила в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі. У ній команда Браянта перемогла з рахунком 116:111. Загалом у серії "Лейкерс" здобули перемогу з рахунком 4:2.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Святкують чемпіонство дві легенди світового баскетболу та партнери по команді – Шакіл О’ніл і Кобі Браянт

      Листопад 2000 року – Кобі Браянт позує разом зі своїм батьком Джо. Останній був у минулому гравцем НБА.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі та Джо Браянти 

      Листопад 2002 року – після четвертої гри у межах фінальної серії НБА проти "Нью-Джерсі Нетс".

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі Браянт, Ліндсі Гантер і Шакіл О’ніл

      Червень 2003 року – "Лейкерз" здобувають чергове чемпіонство у НБА. Команда Браянта здобула переконливу перемогу на "Нью-Джерсі Нетс" у фінальній серії із рахунком 4:0.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Шакіл О’ніл із премією найкращому гравцеві матчу та Кобі Браянт із чемпіонським трофеєм НБА

      Цікаво! Рекорди та досягнення Кобі Браянта

      Червень 2000 року – Кобі Браянт святкує у роздягальні перемогу у фінальній серії над "Індіана Пейсерс".

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі Браянт і на той час його дівчина та згодом дружина Ванесса Лейн

      2001 рік – неймовірний кидок від Кобі, а саме пас з-за спини Шакілу О’нілу. Сталося це під час фіналу проти "Філадельфії Сікстерз. "Лейкерз" тріумфували не лише у тій грі, а у фінальній серії загалом. У підсумку команда Браянта здобула чемпіонство.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Баскетбольна магія від Кобі Браянта

      Липень 2003 року – Кобі зізнається у подружній зраді. У тому році 24-річного спортсмена звинуватила у зґвалтуванні 19-річна дівчина. Сам Браянт стверджував, що він проводив сексуальні зустрічі з жінкою, яка була керівницею готелю.

      За рік усі обвинувачення з баскетболіста зняли. Сталося це після того, як імовірна жертва відмовилася давати показання. Загалом справа закінчилася публічними вибаченнями, натомість вину Браянта так і не визнали.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі Браянт тримає за руку дружину Ванессу під час пресконференції щодо скандалу зі зґвалтуванням

      2003 рік – Браянт бере участь у Матчі всіх зірок НБА, який проходить у Атланті. Разом із ним на майданчику – ще одна легенда баскетболу Майкл Джордан.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Легендарність цього фото зашкалює – Кобі Браянт і Майкл Джордан

      Січень 2009 року – Кобі у грі проти "Клівленд Кавальєрс". Протистоїть йому на паркеті нинішня зірка НБА Леброн Джеймс. 

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі Браянт і Леброн Джеймс під час гри у Лос-Анджелесі

      Червень 2009 року – гра проти "Орландо Меджік" у межах фінальної серії. Кобі Браянт робить влучний кидок упродовж останніх секуни. У тій грі Лос-Анджелес переміг із рахунком 101:96.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі дякує своєму партнеру за результативну передачу після вирішального кидка

      Червень 2009 року – Кобі Браянт разом із "Лейкерс" здобуває перемогу над "Орландо Меджік із рахунком 99:86. Цей матч відбувався у межах фінальної серії в Орландо, Флорида.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі Браянт разом із чемпіонським трофеєм Ларі О’браяна та титулом Найкращого гравця фіналу

      ​Зверніть увагу! Як вшановують пам'ять Кобі Браянта у США: емоційні відео

      Червень 2009 року – Кобі Браянт під час параду перемоги. Автобус із баскетболістами проїжджає неподалік "Стейплс-центру" в Лос-Анджелесі.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Чергове чемпіонство Кобі Браянта та подяка фанатам за підтримку

      Червень 2010 року – Кобі Браянт святкує перемогу у матчі проти "Бостон Селтікс". Це була сьому гра фінальної серії. Поєдинок проходив у "Стейплс-центрі" в Лоса-Анджлесі. У підсумку Браянт здобув сьоме та останнє чемпіонство.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Останній чемпіонський титул Кобі Браянта

      Січень 2011 року – "Лейкерс" програли "Сакраменто Кінгс" у Лос-Анджелесі.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Сльози Кобі Браянта, які він від усіх ховає

      Лютий 2012 року – захисник Кобі Браянт протистоїть "Міннесота Тімбервулвз" та їхньому форварду Майклу Бізлі. Легенда "Лейкерс" намагається зробити результативний кидок.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі Браянт завжди був націленим на кошик

      Травень 2012 року – команда Кобі Браянта зазнала поразки від "Оклахоми" із рахунком 90:106. Це була п’ята гра у межах півфіналів у Західній конференції. Тоді "громи" здобули перемогу в серії з рахунком 4:1.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі Браянт іде з майданчика після прикрої поразки в Оклахомі

      Липень 2012 року – Олімпійські ігри в Лондоні та гра між США та Францію.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Тодішня перша леді Мішель Обама спілкується з Кобі Браянтом

      Серпень 2012 року – півфінальна гра у межах Олімпіади в Лондоні між США та Австралією. У тому матчі Кобі відзначився прекрасним триочковим.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі відзначає взяття кошиком разом із партнером Кевіном Дюрантом

      ​Детальніше про загибель Кобі Браянта

      Квітень 2013 року – Кобі Браянт зазнає прикре пошкодження у грі проти "Голден Стейт Воріорс". Цей матч проходив у Лос-Анджелесі. Зрештою Кобі пропустив багато поєдинків у його останніх кількох сезонах через цю травму.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Травма, яка фактично вплинула на подальшу кар'єру Кобі 

      Лютий 2016 року – Кобі дає пресконференцію в Клівленді напередодні гри проти місцевих "Кавальєрс".

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Вже легенда баскетболу перед однією зі своїх останніх ігор 

      2016 рік – остання гра Кобі в НБА. У тому матчі "Лейкерс" зустрічалися з "Юта Джаз". Кобі набрав 60 очок.

      Кобі Браянт, загибель, смерть, втрати, США, баскетбол
      Кобі виходить на свою останню гру в кар’єрі

      Грудень 2017 року – Кобі Браянт разом із родиною перед увіковіченням його номерів у "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі.


      За "Лейкерс" Кобі грав під 8-м і 24-м номерами 

      Фото: AP, AFP, Getty Images, EPA

      До теми! Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі: ким були інші жертви

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Загинув Кобі Браянт NBA Втрати Новини США
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