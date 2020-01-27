Загинув Кобі Браянт: життя легенди у фото

У мережі опублікували світлини, кожна з яких окреслює один із етапів життя легендарного баскетболіста Кобі Браянта. Він загинув внаслідок авіакатастрофи уранці 26 січня за місцевим часом біля Лос-Анджелеса.

Кар’єру Кобі Браянта у фото опублікував ресурс NBC News.

Радимо ознайомитися! Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

1996 рік – Кобі відзначався яскравими данками ще під час навчання у вищій школі Лоуер Меріон, де він проходив практику. Його кликали до баскетбольної команди цього заклади, але він вирішив віддати перевагу професійному баскетболу.

"Я вирішив пропустити коледж і одразу показати свої таланти в НБА", – говорив свого часу Браянт.



Талант Кобі Брянта запримітили ще у його підлітковому віці

Кобі Браянту – 17 років. Тоді його вже підписала команда "Лос-Анджлес Лейкерс". Хоча спершу його задрафтували представники "Шарлот Горнетс". Зрештою вони Брянта обміняли на ветерана центрового Владе Діваца.



Кобі Браянт жартує з журналістами під час представлення у "Лос-Андже лес Лейкерс"

1997 рік – Кобі Брайант робить кидок з-під кошика у грі проти "Юта Джаз" у Інглвуді, Каліфорнія. Це друга половина матчу у межах плейоф.



Одна з перших ігор Кобі у НБА

2000 рік – перше з п’яти подальших чемпіонств для Кобі у НБА. Вирішальна шоста гра у межах фінальної серії проходила в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі. У ній команда Браянта перемогла з рахунком 116:111. Загалом у серії "Лейкерс" здобули перемогу з рахунком 4:2.



Святкують чемпіонство дві легенди світового баскетболу та партнери по команді – Шакіл О’ніл і Кобі Браянт

Листопад 2000 року – Кобі Браянт позує разом зі своїм батьком Джо. Останній був у минулому гравцем НБА.



Кобі та Джо Браянти

Листопад 2002 року – після четвертої гри у межах фінальної серії НБА проти "Нью-Джерсі Нетс".



Кобі Браянт, Ліндсі Гантер і Шакіл О’ніл

Червень 2003 року – "Лейкерз" здобувають чергове чемпіонство у НБА. Команда Браянта здобула переконливу перемогу на "Нью-Джерсі Нетс" у фінальній серії із рахунком 4:0.



Шакіл О’ніл із премією найкращому гравцеві матчу та Кобі Браянт із чемпіонським трофеєм НБА

​Цікаво! Рекорди та досягнення Кобі Браянта

Червень 2000 року – Кобі Браянт святкує у роздягальні перемогу у фінальній серії над "Індіана Пейсерс".



Кобі Браянт і на той час його дівчина та згодом дружина Ванесса Лейн

2001 рік – неймовірний кидок від Кобі, а саме пас з-за спини Шакілу О’нілу. Сталося це під час фіналу проти "Філадельфії Сікстерз. "Лейкерз" тріумфували не лише у тій грі, а у фінальній серії загалом. У підсумку команда Браянта здобула чемпіонство.



Баскетбольна магія від Кобі Браянта

Липень 2003 року – Кобі зізнається у подружній зраді. У тому році 24-річного спортсмена звинуватила у зґвалтуванні 19-річна дівчина. Сам Браянт стверджував, що він проводив сексуальні зустрічі з жінкою, яка була керівницею готелю.

За рік усі обвинувачення з баскетболіста зняли. Сталося це після того, як імовірна жертва відмовилася давати показання. Загалом справа закінчилася публічними вибаченнями, натомість вину Браянта так і не визнали.



Кобі Браянт тримає за руку дружину Ванессу під час пресконференції щодо скандалу зі зґвалтуванням

2003 рік – Браянт бере участь у Матчі всіх зірок НБА, який проходить у Атланті. Разом із ним на майданчику – ще одна легенда баскетболу Майкл Джордан.



Легендарність цього фото зашкалює – Кобі Браянт і Майкл Джордан

Січень 2009 року – Кобі у грі проти "Клівленд Кавальєрс". Протистоїть йому на паркеті нинішня зірка НБА Леброн Джеймс.



Кобі Браянт і Леброн Джеймс під час гри у Лос-Анджелесі

Червень 2009 року – гра проти "Орландо Меджік" у межах фінальної серії. Кобі Браянт робить влучний кидок упродовж останніх секуни. У тій грі Лос-Анджелес переміг із рахунком 101:96.



Кобі дякує своєму партнеру за результативну передачу після вирішального кидка

Червень 2009 року – Кобі Браянт разом із "Лейкерс" здобуває перемогу над "Орландо Меджік із рахунком 99:86. Цей матч відбувався у межах фінальної серії в Орландо, Флорида.



Кобі Браянт разом із чемпіонським трофеєм Ларі О’браяна та титулом Найкращого гравця фіналу

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Червень 2009 року – Кобі Браянт під час параду перемоги. Автобус із баскетболістами проїжджає неподалік "Стейплс-центру" в Лос-Анджелесі.



Чергове чемпіонство Кобі Браянта та подяка фанатам за підтримку

Червень 2010 року – Кобі Браянт святкує перемогу у матчі проти "Бостон Селтікс". Це була сьому гра фінальної серії. Поєдинок проходив у "Стейплс-центрі" в Лоса-Анджлесі. У підсумку Браянт здобув сьоме та останнє чемпіонство.



Останній чемпіонський титул Кобі Браянта

Січень 2011 року – "Лейкерс" програли "Сакраменто Кінгс" у Лос-Анджелесі.



Сльози Кобі Браянта, які він від усіх ховає

Лютий 2012 року – захисник Кобі Браянт протистоїть "Міннесота Тімбервулвз" та їхньому форварду Майклу Бізлі. Легенда "Лейкерс" намагається зробити результативний кидок.



Кобі Браянт завжди був націленим на кошик

Травень 2012 року – команда Кобі Браянта зазнала поразки від "Оклахоми" із рахунком 90:106. Це була п’ята гра у межах півфіналів у Західній конференції. Тоді "громи" здобули перемогу в серії з рахунком 4:1.



Кобі Браянт іде з майданчика після прикрої поразки в Оклахомі

Липень 2012 року – Олімпійські ігри в Лондоні та гра між США та Францію.



Тодішня перша леді Мішель Обама спілкується з Кобі Браянтом

Серпень 2012 року – півфінальна гра у межах Олімпіади в Лондоні між США та Австралією. У тому матчі Кобі відзначився прекрасним триочковим.



Кобі відзначає взяття кошиком разом із партнером Кевіном Дюрантом

​Детальніше про загибель Кобі Браянта

Квітень 2013 року – Кобі Браянт зазнає прикре пошкодження у грі проти "Голден Стейт Воріорс". Цей матч проходив у Лос-Анджелесі. Зрештою Кобі пропустив багато поєдинків у його останніх кількох сезонах через цю травму.



Травма, яка фактично вплинула на подальшу кар'єру Кобі

Лютий 2016 року – Кобі дає пресконференцію в Клівленді напередодні гри проти місцевих "Кавальєрс".



Вже легенда баскетболу перед однією зі своїх останніх ігор

2016 рік – остання гра Кобі в НБА. У тому матчі "Лейкерс" зустрічалися з "Юта Джаз". Кобі набрав 60 очок.



Кобі виходить на свою останню гру в кар’єрі

Грудень 2017 року – Кобі Браянт разом із родиною перед увіковіченням його номерів у "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі.



За "Лейкерс" Кобі грав під 8-м і 24-м номерами

Фото: AP, AFP, Getty Images, EPA

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