По информации правоохранителей, авария произошла в октябре 2019 года. Автомобиль, за рулем которого находился иностранец, проезжал перекресток. В то время навстречу двигался мужчина на мотоцикле.

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Что известно о смертельном ДТП

Следствие установило, что скорость мотоциклиста вдвое превышала допустимую. Гражданин Турции не предоставил ему дорогу, произошло столкновение. Из-за этого мотоцикл отбросило на пешехода – несовершеннолетнюю девочку.

В результате аварии ребенок получил многочисленные травмы. В реанимацию Хмельницкой областной больницы девочку привезли в состоянии сильного травматического шока. К сожалению, спасти ее не удалось.

Подозреваемого поймали в Болгарии

После этого 69-летний мужчина сбежал и скрывался за границей от органов досудебного расследования. Его объявили в международный розыск. В ноябре подозреваемого задержали на территории Болгарии. Оттуда его разрешили экстрадировать в Украину. Отметим, что иностранца подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть ребенка.

Обратите внимание! Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В уголовном производстве против иностранца сейчас продолжаются следственные действия.

Мотоциклист – уже за решеткой

Ранее Хмельницкий горрайонный суд огласил приговор водителю мотоцикла. Его приговорили к 6 годам в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Адвокаты мужчины подали апелляцию. По состоянию на декабрь 2021 года ее рассмотрение еще не завершили.