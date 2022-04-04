О ситуации с жертвами из-за обстрела россиянами здания Николаевской ОВА рассказал в эфире 24 канала мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Работы продолжаются

По состоянию на сегодняшний день там погибли 36 человек – 34 нашли под завалами, 2 человека умерли от травм в больнице. То есть, в общей сложности 36 человек погибли из-за ракетного удара по зданию областной военной администрации,

– заявил Сенкевич.

Он отметил, что только 4 из них были военными – они охраняли здание и находились на 1 этаже. Все остальные гражданские, которые занимались гуманитарными, эвакуационными и другими вопросами.

Также мэр города добавил, что на последнем этаже здания работал суд, поэтому среди жертв двое работников Хозяйственного суда Николаевской области.

Сенкевич рассказал о жертвах обстрела Николаевской ОВА: смотрите видео