Про ситуацію з жертвами через обстріл росіянами будівлі Миколаївської ОВА розповів в ефірі 24 каналу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Станом на сьогодні там загинуло 36 осіб – 34 знайшли під завалами, 2 людини померли від травм у лікарні. Тобто загалом 36 осіб загинули через ракетний удар по будівлі обласної військової адміністрації,

– заявив Сєнкевич.

Він зазначив, що лише 4 з них були військовими – вони охороняли будівлю й перебували на 1 поверсі. Усі інші – цивільні, які займались гуманітарними, евакуаційними та іншими питаннями.

Також, мер міста додав, що на останньому поверсі будівлі працював суд, тому серед жертв є двоє працівників Господарського суду Миколаївської області.

Сєнкевич розповів про жертв обстрілу Миколаївської ОВА: дивіться відео