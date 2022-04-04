Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів голова Миколаївської ОДА / ОВА Віталій Кім. Крім цього він додав, що ворог нещадно б'є по лікарнях, лабораторіях та онкоклініках, повідомляє 24 канал.

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Майже тиждень рятувальники продовжували розбирати завали будівлі Миколаївської ОДА, в яку влучили окупанти. Станом на 1 квітня, було відомо, що внаслідок удару у Миколаєві загинуло 30 осіб.

Щоб розібрати завали, працівники ДСНС працювали цілодобово. Й наразі їхня робота завершена.

Рятувальна операція вже завершена. Наразі місто працює над охороною будівлі,

– розповів у прямому ефірі Кім.

Обстріли миколаївської ОДА: що відомо

У ДСНС повідомили, що 29 березня, приблизно о 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в 9-поверхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної її секції.

Згодом стало відомо, що окупанти влучили у кабінет Віталія Кіма.

Впродовж кількох днів ДСНС повідомляла про нові жертви, серед них – переговорник, який мав домовлятися про здачу росіянами зброї.

1 квітня стало відомо, що окупанти завдали збитків Миколаєву на 84 мільйони гривень.