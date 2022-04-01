Такі дані навів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Окупанти руйнують як житлові будинки, так і різні інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Найбільше шкоди – у житловому секторі

Лише в житловій інфраструктурі міська влада нарахувала збитків на понад 62 мільйони гривень. Значні пошкодження виявили і в інших секторах:

заклади освіти – понад 12 млн грн;

заклади фізичної культури і спорту – 5,5 млн грн;

заклади охорони здоров'я – 3,5 млн грн;

заклади соціальної сфери – близько 1 млн грн.

Олександр Сєнкевич обіцяє, що Миколаїв обов’язково відбудують. Але спочатку потрібно перемогти російських окупантів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаївської ОДА загинули вже 28 людей. Наразі це не є остаточні дані. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість жертв може збільшитися.

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