Про це повідомили у звіті місцевих ВЦА для Офісу Президента, інформує 24 канал. У Миколаєві продовжують розбирати завали ОДА.

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У Миколаєві продовжують пошуково-рятувальні роботи в ОДА

У ДСНС кажуть, що, на жаль, жертвами ракетного обстрілу будівлі облдержадміністрації стали вже 24 людини. 23 тіла витягнули з-під руїн, а одна людина померла в реанімації. Рятувальники запевняють, що працюють цілодобово.

Раніше голова Миколаївської ОВА запевнив, що миколаївці запам'ятають, що їм зробив ворог і тепер його "зустрічатимуть" по-іншому. Незважаючи на зруйновану будівлю та загиблий персонал, в адміністрації налаштовані на повернення до продуктивної роботи.

Як в Миколаївську ОДА потрапила ракета: дивіться відео