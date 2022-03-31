За словами Кіма, щоб відновити максимальну продуктивність роботи, потрібні ще день – два. Вдалось вже відновити друки та реєстри, передає 24 канал.

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Закінчимо рятувальну операцію. Ми перерозподілили всіх людей, перезібрали команду й оновили завдання,

– сказав Кім.

ВІн також заявив, що окупанти будуть відповідати за все.

"Дещо зараз змінимо для того, щоб максимально ефективно надавати росіянам. По театру бойових дій, я це все запам'ятав, за всіх своїх помстимося", – запевнив він.

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