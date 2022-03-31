Такі дані станом на 11:50 повідомила пресслужба рятувальників. Наразі співробітники ДСНС деблокували 18 тіл.

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Рятувальники постійно розбирають завали

З ранку 29 березня рятувальники не зупиняються – вони розбирають завали, як вдень, так і вночі. Лише вранці 31 березня було відомо про 16 загиблих, всього через кілька годин ця цифра збільшилась.

Зазначимо, що ракета влучила у будівлю о 8:45 ранку. Сам голова ОВА Віталій Кім не був у своєму робочому кабінеті, адже у цей день він спізнювався. До останнього Кім сподівався, що у зруйнованому приміщенні буде значно менше людей.

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