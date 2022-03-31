У ролику, який триває менш як хвилину, Збройні Сили України показали, що загарбники ховаються за приватними будинками та навіть у заготовленому українцями сіні.

Зверніть увагу На Донеччині окупанти знову застосували фосфорні снаряди

Сумнівне маскування

Українські артилеристи розповіли, що окупанти почали ховати ворожі бойові машини піхоти у копицях сіна. Однак точність наших військових відразу знівелювала цю ідею.

Українська артилерія знайде навіть голку в копиці сіна,

– написали вони в описі до відео.

Дивіться, як українська артилерія знищує ворожу техніку:

Нагадаємо, станом на ранок 31 березня, українські бійці ліквідували 17 500 російських найманців. Крім того, понищено сотні одиниць російської техніки.

Детальніше – втрати ворога станом на ранок 31 березня