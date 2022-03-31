Вночі 31 березня росіяни продовжували обстрілювати центральну частину Донецької області.

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Зокрема, відомо, що противник знову застосував фосфорні снаряди у трьох населених пунктах:

Мар'їнці,

Красногорівці,

Новомихайлівці.

Внаслідок обстрілів до Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини.

Також зранку під ворожим обстрілом опинилася Очеретинська громада. Щонайменше двоє людей поранені.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко запевнив, що міська влада продовжує підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Всіх охочих – евакуйовують.

"Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація – це тимчасово. Найважливіше зараз – зберегти життя", – наголосив він.

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До слова, 30 березня росіяни вже використовували фосфорні снаряди у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, але рятувальники ДСНС одразу ліквідували наслідки обстрілу.

Що варто знати про фосфорні бомби

Фосфорні бомби містять білий фосфор – речовину, яка самостійно займається під час контакту з повітрям, тому зупинити його горіння майже неможливо. Єдине, що можна зробити – припинити фосфору доступ кисню. Інакше він горітиме доти, доки не вигорить.

Хімік Гліб Репіч розповів, що дія фосфорних бомб призводить до важких каліцтв та повільної й болісної смерті. Не можна, щоб фосфор потрапив на шкіру, тож під час обстрілу треба обов'язково залишитись в укритті.

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