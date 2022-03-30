У Генштабі наголосили, що зупинити наступ ворога на Донбасі зуміли угруповання Операції Об'єднаних сил. Тільки за минулу добу вони відбили 4 атаки росіян.

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Яких втрат зазнали окупанти на Донбасі

При цьому окупанти зазнали втрат і в живій силі, і в техніці. Так, українським військовим вдалося знищити:

7 танків;

7 одиниць броньованої техніки;

2 одиниці автомобільної техніки;

протитанкову гармату.

Точна кількість ліквідованих загарбників встановлюється. Тим часом ворожа армія зазнає великих втрат на всіх напрямках, тому росіяни кидають у бій глибокі резерви і мобілізують усіх підряд. Незабаром на Росії стартує весняний призов, хоча прихована мобілізація триває вже давно.

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