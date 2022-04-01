Об этом сообщили в отчете местных ВГА для Офиса Президента, передает 24 канал. В Николаеве продолжают разбирать завалы ОГА.

Между тем Россия вывозит технику из Киевской области: везут краденые авто и награбленное имущество

В Николаеве продолжают поисково-спасательные работы в ОГА

В ГСЧС говорят, что, к сожалению, жертвами ракетных обстрелов здания облгосадминистрации стали уже 24 человека. 23 тела вытащили из-под руин, а один человек умер в реанимации. Спасатели уверяют, что работают круглые сутки.

Ранее глава Николаевской ОВА заверил, что николаевцы запомнят, что им сделал враг и теперь его будут "встречать" по-другому. Несмотря на разрушенное здание и погибший персонал, в администрации настроены на возвращение к продуктивной работе.