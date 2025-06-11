О трагическом известии сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницы городских и поселковых советов.

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Умер Владимир Смиюн

Млиновский поселковый совет сообщил, что в результате болезни 6 июня в больнице умер Владимир Смиюн 1971 года рождения.

Военнослужащий родом из села Долгошии. Был старшим лейтенантом, командиром взвода охраны I отдела Дубенского РТЦК и СП.

Умер Владимир Смиюн / Колаж из фейсбука Млиновского поселкового совета

Погиб Вадим Данилец

Костопольский городской совет сообщил, что 9 июня домой на щите вернулся Вадим Данилец – воин, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Защитник родился 8 августа 1996 года в селе Гута. Учился в местной школе, увлекался спортом.

Имел достижения в соревнованиях по армспорту и легкой атлетике. После школы получил специальность электрогазосварщика в Ровенском техникуме, а впоследствии работал строителем за рубежом.

Когда началась полномасштабная война, Вадим находился на заработках в Литве. Впрочем, не колеблясь ни минуты, вместе с друзьями он вернулся в Украину, чтобы стать на защиту родной земли.

Сначала присоединился к территориальной обороне Костополя. Позже контракт и присоединился к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Первые бои защитник прошел на востоке Харькова, вблизи города Стове. Дома рассказывал как иногда трудно было поверить, что удалось выйти из того ада без потерь. Также воин принимал непосредственное участие в отвоевании Марьинки в Донецкой области.

Во время одного из штурмов, 11 декабря 2022 года, защитник получил осколочное ранение правой руки. После операций и длительной реабилитации вернулся в строй – уже в должности командира разведывательной роты той же бригады.

Первые разведывательные операции Вадим Данилец выполнял вблизи Бахмута. Во время одной из них вместе с собратьями смог захватить 2 исправных российских танка и вывезти их из-под обстрела. Впоследствии его подразделение перебросили на Курское направление.

В горсовете отметили, что бои на Курском направлении были изнурительными. Там Вадим совмещал обязанности разведчика и старшего водителя, в частности, вывозил собратьев и технику из-под плотного огня. За две недели до гибели получил звание сержанта.

Крестная рассказала, что Вадим был светлым ребенком, с детства трудолюбивый, искренний и с очень добрым сердцем. Мама с бабушкой воспитывали его сами, впрочем, всегда был той опорой, которая поддерживала не только родных, но и каждого, кто был рядом.

У него были золотые руки, он всегда улыбался, излучал тепло и любовь к жизни. Любил жить... Особенно животные тянулись к нему – он мечтал стать ветеринаром. Для всех был другом, советчиком, советчиком. У него было столько друзей, что казалось, целый мир его знает,

– рассказывала крестная мама.

Последний раз мать разговаривала с сыном 1 июня. Он спешил и сказал: "Мама, перезвоню завтра...". К сожалению, этого уже не произошло.

Украинский защитник Вадим Данилец погиб 2 июня 2025 года в Сумской области.

В соответствии с приказом Минобороны от 6 декабря 2024, за мужество и верность военной присяге награжден медалью "За образцовую службу".

Вадим навсегда в сердцах всех, кто его знал. У Героя осталась мать.

Погиб Вадим Данилец / Коллаж из фейсбука Костопольского горсовета

Погиб Сергей Кривчук

Варашский городской голова Александр Мензул сообщил, что защищая Украину от российских захватчиков, погиб защитник Сергей Кривчук. 5 июня солдат попал под вражеский обстрел вблизи Дорожнянки Запорожской области.

Сергей Кривчук родился и вырос в селе Рудка. В октябре 2022 года мобилизован в ряды ВСУ. Проходил службу в составе 104-й отдельной бригады теробороны.

Позже был переведен в 102-й ОБрТрО, где занимал должность оператора противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Украинскому защитнику навсегда 43 года.

Погиб Сергей Кривчук / Фото из фейсбука Мензула

Погиб Геннадий Бондарь

Сарненский городской совет 9 июня сообщил, что подтверждена гибель сержанта Геннадия Бондаря, 1971 года рождения, жителя города Сарны.

С 5 августа 2024 года защитник считался пропавшим без вести во время боевого задания возле населенного пункта Новополь в Донецкой области. 26 мая, после результатов ДНК-экспертизы, стало известно, что Геннадий погиб как воин, до последнего оставаясь верным присяге, отметили в горсовете.

После начала полномасштабной войны добровольно вступил в ряды территориальной обороны. Служил в 60-м батальоне "Полесские Волки" 104-й отдельной бригады ТрО ВСУ. Имел позывной "Деркач" – в память о своем отце. Был командиром противотанкового отделения.

Имея проблемы со здоровьем, мог перевестись в тыл, но отказался. Говорил: "Кто, как не я? Я не могу покинуть собратьев, которые по возрасту мне годятся в дети, и убежать в тыл",

– отметили в горсовете.

Ранее работал инженером по охране труда на Сарненском КХП и Укрпочте, впоследствии – дальнобойщиком. Любил путешествия, активный отдых, книги, больше всего – свою семью.

У Героя остались жена Виктория, дети Ирина и Арсен, внучка Адриана, сестра Елена. Кстати, его дочь и сын сегодня тоже защищают Украину.

В горсовете отметили, что сержант Геннадий Бондарь был мужественным, принципиальным и добрым человеком, который до последнего вздоха оставался верным своему долгу и Украине.

Погиб Геннадий Бондарь / Коллаж из фейсбука Сарненского горсовета

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников. Вечная память и слава Героям!