Погибли, спасая друг друга: шесть слонов упали в пресловутый водопад в Таиланде

Шесть слонов погибли на водопаде Haew Narok (Ад падения) в Таиланде. Первым упал маленький слоненок, а другие бросились за ним, пытаясь спасти друг друга.

Произошло это в центральном национальном парке Хао Яй, сообщает BBC.

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Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда заявил, что чиновников вызвали на место происшествия в субботу ночью по местному времени, когда группа слонов перекрывала дорогу по водопаду.

Оказалось, что в водопад упало трехлетний маленький слоненок. Взрослые пытались его вытащить, однако также упали в пропасть. Все они погибли.

На месте спасатели обнаружили еще двух слонов на краю пропасти. Их удалось спасти.

На этом водопаде подобная трагедия произошла не впервые. В 1992 году здесь погибли восемь слонов.

Видео: слоны погибли в Таиланде, спасая друг друга