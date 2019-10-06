Загинули, рятуючи одни одного: шість слонів впали у горезвісний водоспад у Таїланді

Шість слонів загинули на водоспаді Haew Narok (Пекло падіння) у Таїланді. Першим впало маленьке слоненя, а інші кинулися за ним, намагаючись врятувати один одного.

Сталося це у центральному національному парку Хао Яй, повідомляє BBC.

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Департамент національних парків, охорони дикої природи та рослин Таїланду заявив, що чиновників викликали на місце події в субот вночі за місцевим часом, коли група слонів перекривала дорогу водоспадом.

Виявилося, що у водоспад впало трирічне маленьке слоненянє. Дорослі намагались його витягти, проте також впали у прірву. Всі вони загинули.

На місці рятувальники виявили ще двох слонів на краю прірви. Їх вдалось врятувати.

На цьому водоспаді подібна трагедія сталась не вперше. У 1992 році тут загинуло сім слонів.

Відео: слани загинули у Таїланді, рятуючи один одного