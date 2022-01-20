Что сказал и не сказал Байден об агрессии России против Украины

Байден заявил, что в случае широкомасштабного вторжения в Украину, США запретят любые операции в долларах, мировой резервной валюте, связанные с Россией: anything that involves dollar denominations. Такого запрета не было даже во время "холодной войны" 40-90-х, когда СССР противостоял Западу. Это будет означать полный выход всех крупных западных инвесторов из всех видов бизнеса с Россией.

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Байдена прямо спросили, что должно произойти, чтобы он отдал приказ применить эти санкции и оказать Украине помощь, он ответил, что линией принятия решений будет: "российские войска, пересекающие границу и убивающие украинских бойцов".

Если российские войска пересекут границу и будут убивать украинских бойцов, США поддержат Украину и разорвут отношения с Россией так, как не бывало даже в годы "холодной войны"

Байден заявил, что в войне погибнет много россиян: "Цена продвижения в Украину с точки зрения физических потерь жизней для русских — со временем они будут способны добиться превосходства – но это будет дорого... Это не будет легкая прогулка для России. В военном отношении они обладают подавляющим превосходством. И что касается Украины, они заплатят высокую цену немедленно, в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Резюме выступления Байдена прямо озвучила в официально заявлении пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки: "Президент Байден ясно дал понять президенту России: если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и единым ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников...".

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Какие выводы следует сделать

Цель Байдена: заставить Путина сесть за стол переговоров по вопросу освобождения Донбасса, и обозначить готовность США гораздо более серьезно вмешаться в войну на стороне Украины, если Путин будет пытаться влиять на переговоры военной угрозой.

Байден впервые указал, что гибель украинских воинов – это повод для вмешательства США. И теперь президент США должен будет давать оценку в случае гибели украинцев от рук российских оккупантов на Донбассе, там, где, границы Украины давно нарушены. И таким образом, если Путин не пойдет на переговоры, любые боевые действия на Донбассе по защите суверенитета Украины будут еще более активно поддержаны США.

Угрозы России не становится поводом для "усталости от Украины". Наоборот, Украина как главный фронт сопротивления российскому империализму получает новые возможности для ускорения интеграции на Запад. Враждебная Россия создает для Запада обязательства по поддержке Украины, и Украина может стать выгодной площадкой развития для политики и бизнеса в Восточной Европе.

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Чем эффективней будет сражаться Украина на Донбассе и чем больше украинцы будут ликвидировать российских оккупантов в рамках Минских соглашений, тем больше помощи будет получить Украина от структур НАТО. Ликвидация российских оккупантов является тем средством давления, которое сможет сделать дипломатию действенной. Украина должна превратить войну на Донбассе в войну на истощение, а Запад будет продолжать сдерживать Россию.

Не думаю, что давление США заставит Путина освободить Донбасс и Крым. Но это давление в комплексе с усилением государства в Украине, усилением обороны, с нанесением постоянных потерь российским оккупантам на Донбассе, в Крыму и Приднестровье, заставит преемника Путина искать пути выхода из этих многочисленных войн и конфликтов.

Мы должны подготовиться к тому времени, когда Путин будет отстранен от власти, и тогда мы возьмем свое.

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