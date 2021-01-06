В Турции расследуют загадочную гибель украинки Кристины Новицкой. Женщину нашли мертвой – в наручниках и с пакетом на голове. Выяснилось, что перед смертью она написала своему бывшему парню.

Женщина отправила ему сообщение с текстом "Если я умру, ты позаботишься о моей семье?". Такую информацию, ссылаясь на данные правоохранителей и собственное расследование, обнародовал телеканал CNN TÜRK Haberсо.

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Что известно о бывшем бойфренде

Известно, что это сообщение получил гражданин Турции. Он работает агентом недвижимости в Бодруме – городе, где проживала Новицкая. Познакомила их якобы мать погибшей.

Парень удалил смс, поскольку уже давно не встречался с украинкой и успел жениться. Однако сам о нем сообщил, когда узнал о трагедии.

"Мы давно не встречаемся. Она связалась со мной, когда я приехал в Бодрум в июле, и мы встретились", – рассказал он.

Новицкая не покупала билет в Украину

По информации СМИ, перед смертью Новицкая сказала матери, что возвращается домой. Поэтому, когда 1 января мать не смогла с ней связаться, попросила домовладельца проверить, где дочь.

Местные правоохранители выяснили, что билет на самолет, чтобы вернуться в Киев, украинка так и не купила.

Что известно о смерти Новицкой: основное