Погибшая украинка перед смертью писала бывшему: новые подробности трагедии в Турции
В Турции расследуют загадочную гибель украинки Кристины Новицкой. Женщину нашли мертвой – в наручниках и с пакетом на голове. Выяснилось, что перед смертью она написала своему бывшему парню.
Женщина отправила ему сообщение с текстом "Если я умру, ты позаботишься о моей семье?". Такую информацию, ссылаясь на данные правоохранителей и собственное расследование, обнародовал телеканал CNN TÜRK Haberсо.
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Что известно о бывшем бойфренде
Известно, что это сообщение получил гражданин Турции. Он работает агентом недвижимости в Бодруме – городе, где проживала Новицкая. Познакомила их якобы мать погибшей.
Парень удалил смс, поскольку уже давно не встречался с украинкой и успел жениться. Однако сам о нем сообщил, когда узнал о трагедии.
"Мы давно не встречаемся. Она связалась со мной, когда я приехал в Бодрум в июле, и мы встретились", – рассказал он.
Новицкая не покупала билет в Украину
По информации СМИ, перед смертью Новицкая сказала матери, что возвращается домой. Поэтому, когда 1 января мать не смогла с ней связаться, попросила домовладельца проверить, где дочь.
Местные правоохранители выяснили, что билет на самолет, чтобы вернуться в Киев, украинка так и не купила.
Что известно о смерти Новицкой: основное
- Украинку нашли мертвой на арендованной вилле в курортном городке Бодрум. Она могла пролежать там несколько дней, предположили правоохранители.
- Они рассматривают версии убийства и самоубийства. А в Украине предполагают, что трагедия может быть связана с торговлей людьми.
- Обо всем, что известно о смерти украинки в Турции – читайте по ссылке.
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