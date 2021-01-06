У Туреччині розслідують загадкову загибель українки Христини Новицької. Жінку знайшли мертвою – в наручниках та з пакетом на голові. З'ясувалося, що перед смертю вона написала своєму колишньому хлопцю.

Жінка відправила йому повідомлення з текстом "Якщо я помру, ти подбаєш про мою сім'ю?". Таку інформацію, посилаючись на дані правоохоронців та власне розслідування, оприлюднив телеканал CNN TÜRK Haberсо.

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Що відомо про колишнього бойфренда

Відомо, що це повідомлення отримав громадянин Туреччини. Він працює агентом нерухомості у Бодрумі – місті, де проживала Новицька. Познайомила їх нібито мати загиблої.

Хлопець видалив смс, оскільки вже давно не зустрічався з українкою та встиг одружитися. Проте сам про нього повідомив, коли дізнався про трагедію.

" Ми давно не зустрічаємося. Вона сконтактувалася зі мною, коли я приїхав у Бодрум у липні, і ми зустрілися". – розповів він.

Новицька не купувала квиток в Україну

За інформацією ЗМІ, перед смертю Новицька сказала матері, що повертається додому. Тож коли 1 січня мати не змогла з нею зв'язатися, попросила домовласника перевірити, де донька.

Місцеві правоохоронці з'ясували, що квиток на літак, аби повернутися до Києва, українка так і не купувала.

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