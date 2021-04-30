Погибшего на Донбассе воина Романа Гуляка похоронили на Хмельнитчине
В Хмельницкой области 30 апреля похоронили младшего сержанта 30-летнего Романа Гуляка. Воин погиб 27 апреля на Донбассе.
Источник:"Общественное"
Попрощались с героем на городской центральной площади в Волочиске. Гуляк стал 7 героем, которого во время войны на Донбассе потерял город.
Заметьте Он говорил, что должен там быть, – директор школы о погибшем на Донбассе Иване Ковалёвском
Командир подразделения минометной батареи военной части, где служил Гуляк, рассказал, что уже в мае в воина должен был заканчиваться контракт о прохождении военной службы.
Он проходил службу в нашем подразделении от начала подписания контракта почти 3 года, 7 мая этого года должен был освобождаться. Но не дослужил неделю до окончания контракта,
– рассказал командир подразделения.
Знакомые воина рассказали, что Гуляк был очень активным и талантливым. Он хорошо танцевал и занимался спортом. Сначала не планировал становиться военным, однако события 2014 года изменили все.
У погибшего воина остались мама, отец и бабушка.
Что известно о гибели Гуляка
- Воин погиб 27 апреля в автомобиле, на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- В автомобиле также находились 3 собратьев погибшего героя.
В Волочиске попрощались с военным Романом Гуляком: смотрите видео
Поделиться новостью