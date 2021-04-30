В Хмельницкой области 30 апреля похоронили младшего сержанта 30-летнего Романа Гуляка. Воин погиб 27 апреля на Донбассе.

Попрощались с героем на городской центральной площади в Волочиске. Гуляк стал 7 героем, которого во время войны на Донбассе потерял город.

Заметьте Он говорил, что должен там быть, – директор школы о погибшем на Донбассе Иване Ковалёвском

Командир подразделения минометной батареи военной части, где служил Гуляк, рассказал, что уже в мае в воина должен был заканчиваться контракт о прохождении военной службы.

Он проходил службу в нашем подразделении от начала подписания контракта почти 3 года, 7 мая этого года должен был освобождаться. Но не дослужил неделю до окончания контракта,

– рассказал командир подразделения.

Знакомые воина рассказали, что Гуляк был очень активным и талантливым. Он хорошо танцевал и занимался спортом. Сначала не планировал становиться военным, однако события 2014 года изменили все.

У погибшего воина остались мама, отец и бабушка.

Что известно о гибели Гуляка

Воин погиб 27 апреля в автомобиле, на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

В автомобиле также находились 3 собратьев погибшего героя.

В Волочиске попрощались с военным Романом Гуляком: смотрите видео