Они погибли в боях в Харьковской и Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал.

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Олег Герасимлюк

Старший солдат Олег Герасимлюк из села Любитов Колодяжненской общины погиб 15 ноября 2024 года возле Часового Яра в Донецкой области. Он служил пулеметчиком в мотопехотном батальоне. Эвакуация тела героя с поля боя стала возможной только 5 декабря.

33-летний воин оставил после себя мать и сестру. Прощание с Герасимлюком состоится 10 декабря, сообщили в Колодяжненской общине.

Игорь Корицкий

У Турийской общине объявлен трехдневный траур из-за гибели 51-летнего Игоря Корицкого. Военный служил с марта 2023 года и выполнял боевые задачи на Купянском направлении Харьковской области.

Волынянин погиб 7 декабря 2024 года. Дату и место прощания с героем сообщат дополнительно.