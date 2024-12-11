Вони загинули у боях у Харківській та Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал.

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Олег Герасимлюк

Старший солдат Олег Герасимлюк із села Любитів Колодяжненської громади поліг 15 листопада 2024 року біля Часового Яру на Донеччині. Він служив кулеметником у мотопіхотному батальйоні. Евакуація тіла героя з поля бою стала можливою лише 5 грудня.

33-річний воїн залишив по собі матір і сестру. Прощання з Герасимлюком відбудеться 10 грудня, повідомили у Колодяжненській громаді.

Ігор Корицький

У Турійській громаді оголошено триденну жалобу через загибель 51-річного Ігоря Корицького. Військовий служив з березня 2023 року й виконував бойові завдання на Куп’янському напрямку Харківщини.

Волинянин загинув 7 грудня 2024 року. Дату й місце прощання з героєм повідомлять додатково.