Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр контент-аналізу, "Тотеатр" й акторську майстерню Михайла Кострова.

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Загинув захисник Володимир Кучеренко

Володимир Кучеренко долучився до ЗСУ одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Опанував керування безпілотниками. На жаль, 6 грудня захисник загинув під час виконання бойового завдання.

Понад 33 місяці безперервної служби в зоні бойових дій перетворили його на висококласного професіонала. У 2023 році Володимир був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест". Зовсім недавно, 19 листопада 2024 року, був нагороджений також відзнакою міністра оборони України "Хрест доблесті",

– розповіли в Центрі контент-аналізу.

Підкреслили, Володимир – незмінно світлий, чуйний й цілеспрямований, відзначався професійним ставленням до роботи й був добрим товаришем у житті.

"Завжди пам'ятатимемо його людиною, яка щиро прагнула розвиватися й вдосконалюватися, цікавилася психологією, присвячувала дозвілля творчому пошукові (зокрема, акторській грі у театрі). Пишаємося нашим колегою й переживаємо глибоку скорботу", – наголосили в Центрі.

Загинув захисник Володимир Кучеренко / Фото з соцмереж Центру контент-аналізу, акторської майстерні

У київському "Тотеатрі" поділилися спогадами, світлинами й відео.

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На загибель Героя також відреагували в акторській майстерні Михайла Кострова, випускником якої був Володимир. Розповіли, що він щирий, людяний, невгамовний, завжди був готовий допомогти. Батько, підприємець, прибічник ідеї й практики соціально відповідального бізнесу, демократії та громадянського суспільства.

"Дякуємо за твою присутність, твій час і твоє палаюче серце, твої переконання і любов до життя", – зазначили в Майстерні.

Наголосили, Володимир Кучеренко пішов боронити Україну 24 лютого 2022 року. Загинув, захищаючи те, у що вірив.

Попередньо, прощання з Володимиром Кучеренком відбудеться у вівторок, 10 грудня, об 11:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Поховають Герою у рідній Олександрії.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Кучеренка. Вічна пам'ять і слава Герою!